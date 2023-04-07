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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа ограничила нерезидентам под контролем лиц из РФ операции с акциями 80 стратегических компаний

Мосбиржа третий день подряд обновляет список стратегических компаний, действия с акциями которых ограничены для нерезидентов, находящимися под контролем российских юридических и физических лиц. Перечень увеличен до 80 компаний.

В обновленный список, опубликованный Мосбиржей 7 апреля, включены обыкновенные акции ПАО «Россети Волга», а также обыкновенные и привилегированные акции «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» — всего три позиции. 5 апреля перечень был расширен до 76 компаний, 6 апреля — до 77.

Клиентам-нерезидентам из стран, не являющихся недружественными и находящимися под контролем российских юридических или физических лиц, разрешено совершать операции на Мосбирже с 12 сентября 2022 года. С 6 сентября Мосбиржа ведет перечень стратегических компаний, на которые это разрешение не распространяется.

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