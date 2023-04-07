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Глава самарского штаба Комитета семей воинов Отечества стала членом Общественной палаты РФ

Руководитель штаба Комитета семей воинов Отечества в Самарской области Екатерина Колотовкина вошла в новый состав Общественной палаты России. Соответствующее решение принял глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает Комитет семей воинов Отечества.

«Вместе с ней (Екатериной Колотовкиной.– "Ъ -Волга") глава государства утвердил 40 новых членов палаты. Они начнут работу не позднее 1 июля»,– говорится в сообщении.

Екатерина Колотовкина руководит женским советом второй гвардейской общевойсковой армии. Также она является директором по развитию фонда «Звезда и Лира» и автором фотопроекта «Жены Героев».

Ранее в Самарской области была учреждена почетная награда для военнослужащих, проявивших мужество. Речь идет о почетном знаке Дмитрия Устинова. Первым награду получил командующий 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армией Андрей Колотовкин.

Георгий Портнов

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