Омского авиатора оштрафовали за полет над автотрассой на низкой высоте

В Омской области пилоту частного самолета Л-29М1 назначили штраф в размере 20 тыс. руб. после полета над автотрассой на низкой высоте, сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. По информации надзорного ведомства, в декабре прошлого года оно организовало проверку, основанием для которой послужила информация в соцсети о полете воздушного судна на предельно малой высоте. Установлено, что летчик при выполнении полета над трассой, соединяющей село Лузино и поселок Марьяновка, без согласования с органом воздушного движения самостоятельно изменил высоту полета, снизившись до 100 метров.

В отношении авиатора составили протокол по ч.1 ст. 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства) и оштрафовали на 20 тыс. руб.

В декабре 2022 года новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту публикации в соцсети видеозаписи с полетом вертолета в поселке Шерегеш. На кадрах видеозаписи видно, как с автопарковки горнолыжного курорта Шерегеш взлетает вертолет Robinson. По предварительным данным, посадка и взлет вертолета производились вне посадочной площадки и без уведомления органов обслуживания воздушного движения.

Илья Николаев