Вертолет Robinson произвел взлет с автопарковки горнолыжного курорта Шерегеш

Новокузнецкая транспортная прокуратура организовала проверку по факту публикации в соцсети видеозаписи с полетом вертолета Robinson в поселке Шерегеш. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

На кадрах видеозаписи видно, как с автопарковки горнолыжного курорта Шерегеш взлетает вертолет Robinson.

По предварительным данным, посадка и взлет вертолета производились вне посадочной площадки и без уведомления органов обслуживания воздушного движения, рассказали в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

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Илья Николаев