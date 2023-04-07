49% жителей Ижевска поддерживают введение законодательных ограничений для вождения электросамокатов

В столице Удмуртии 49% опрошенных местных жителей считают необходимым ввести законодательные ограничения для вождения электросамокатов. В частности, речь идет о скоростных ограничениях, запрете движения по пешеходным зонам и тротуарам, возрастном цензе и внедрении системы обучения управлению, сообщает пресс-служба SuperJob. Против выступает 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

При этом регулирование движения самокатов и электросамокатов чаще поддерживают женщины — 60% против 39% среди мужчин. Также респонденты в возрасте от 35 до 44 лет активнее вступают за ограничения, чем более молодые и более зрелые граждане.