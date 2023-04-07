Bloomberg: помощь Украине от продажи «Челси» отложена

Фонд для помощи Украине в размере 2,34 млрд фунтов стерлингов ($2,9 млрд), созданный на доходы от продажи Романом Абрамовичем футбольного клуба «Челси» почти готов к работе. Однако одобрение работы фонда правительством Великобритании займет больше времени, чем ожидалось, сообщил Bloomberg.

«Мы готовы к работе и просто ждем одобрения»,— сказал Майк Пенроуз, бывший исполнительный директор Unicef UK, исполняющий обязанности генерального директора нового фонда. «Есть сложности и задержки, связанные с политическим одобрением как между Великобританией и ЕС, так и внутри Великобритании»,— добавил он.

«Мы не собираемся принимать никаких решений, пока не узнаем, что деньги поступят», — сказал господин Пенроуз. «Мы не хотим остаться с благотворительностью, но без денег»,— отметил он.

В марте 2022 года российский бизнесмен Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании в связи с началом военной операции России на Украине. В мае того же года «Челси» выкупил консорциум американского бизнесмена Тоддом Бёли. По соглашению с правительством Великобритании, Роман Абрамович направил все средства, полученные от продажи «Челси», в фонд помощи жертвам боевых действий на Украине.

Подробнее о продаже клуба — в материале «Роман Абрамович отдает "Челси" в американские руки».

Анастасия Ларина