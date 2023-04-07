Сергей Панов ушел с поста ГФИ по Удмуртии

Сергей Панов покинул пост главного федерального инспектора по Удмуртии. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил помощник ГФИ Алексей Голдобин. Он ушел в связи с достижением 65-летнего возраста. Последним рабочим днем у него было 5 апреля. Временно исполняющим обязанности ГФИ назначен Алексей Воробьев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Напомним, Сергей Панов стал ГФИ в апреле 2019 года. До этого с 2008 по 2018 год он возглавлял прокуратуру Удмуртии. Известно, что Алексей Воробьев до этого был федеральным инспектором по Пермскому краю.

Подробнее о том, как Сергей Панов заступал на должность ГФИ в 2019 году, читайте в материале «Партнерский контроль».

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