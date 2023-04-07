ЦСКА со счетом 4:0 обыграл СКА в третьем матче финала Западной конференции Кубка Гагарина

Московский хоккейный клуб ЦСКА разгромил петербургский СКА в третьем матче серии третьего раунда плейофф КХЛ. Игра проходила 6 апреля в столице и завершилась со счетом 4:0.

Матч между командами ЦСКА (Москва) - СКА (Санкт-Петербург) на стадионе «ЦСКА Арена». Игроки команды ЦСКА Адам Рейдеборн (слева), Никита Нестеров (справа) и игрок команды СКА Марат Хуснутдинов (второй слева) во время матча.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заброшенными шайбами смогли отметиться Константин Окулов (24), Владислав Каменев (40), Максим Соркин (55) и Фредрик Классон (60). В настоящее время счет в серии до четырех побед в пользу ЦСКА (2-1). Четвертый матч назначили на 8 апреля, он также пройдет в Москве.

Перед матчем «Ъ-СПб» писал, что силы соперников равны, а разница заключается в хоккейной философии. Первые матчи команд вызвали ассоциации с популярным японским единоборством — сумо.

Подробнее о стилях игры двух клубов – в материале «Философия сумо на льду».

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