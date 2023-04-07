«Азимут» начал летать из Сочи в узбекский Самарканд

Авиакомпания «Азимут» начала совершать рейсы из Сочи в Самарканд. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании Air Marakanda, управляющую самаркандским аэропортом.
Фото: loon.site
Рейсы будут совершаться два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. Вылет из Самарканда назначен в 6:15 по местному времени. Вылет из Сочи назначен в 00:30 (по мск).
29 марта авиакомпания начала летать из Сочи в Ургенч. Рейсы выполняются по вторникам. С 20 мая и до конца сентября их также запустят по субботам.
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