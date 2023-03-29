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«Азимут» запустил авиарейсы из Сочи в узбекский Ургенч

28 марта авиакомпания «Азимут» совершила первый рейс из Сочи в узбекский Ургенч. В начале апреля перевозчик запустит также полеты в Самарканд, сообщает пресс-служба аэропорта Сочи.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Теперь регулярные рейсы из Сочи в Ургенч будут проходить один раз в неделю, по вторникам. С 20 мая и до конца сентября рейсы будут выполняться дважды в неделю: по вторникам вылет в Ургенч планируется в 23:25, по субботам — в 00:40.

С 7 апреля «Азимут» откроет рейсы еще в один узбекский город — Самарканд. Вылет из Сочи будет проходить в 00:30.

Татьяна Ручкина

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