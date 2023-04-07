Ежедневная аудитория Рунета — 95,3 млн россиян

Ежедневно российский сегмент интернета посещают более 95 млн россиян. Об этом сообщил зампред правительства Дмитрий Чернышенко в поздравлении с днем Рунета. 7 апреля домену .RU исполнилось 29 лет.

«Сегодня ежедневная аудитория Рунета составляет 95,3 млн человек страны. С уходом западных компаний у отечественных разработчиков и вендоров появилось окно возможностей в виде огромного заказа на новые решения»,— сказал Дмитрий Чернышенко, его слова приводит пресс-служба правительства.

Как отметил вице-премьер, по данным аналитиков Российской ассоциации электронных коммуникаций, вклад Рунета в российскую экономику за прошлый год может вырасти на 24% — до 12 трлн руб. В 2020 году рост интернет-экономики составил 41% год к году, в 2021 — 42%.

По данным февральского отчета Mediascope, лидер по месячному охвату среди интернет-ресурсов в 2022 году — «Яндекс» (78,1% россиян старше 12 лет заходили на ресурс хотя бы раз в месяц). На втором месте — Google c охватом 75,9% россиян, на третьем — YouTube (74%).

Анастасия Ларина