В отношении жителя Хакасии возбудили дело за оправдание нападения гитлеровской Германии на СССР

В Хакасии возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в отношении 49-летнего жителя Абакана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ФСБ России.

Согласно версии следствия, с 2021-го по 2022 год подозреваемый публиковал в интернете посты, в которых оправдывал факт нападения нацистской Германии на СССР в 1941 году и давал одобрительную оценку личности руководства национал-социалистической немецкой партии. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли литературу экстремистского содержания, нацистскую символику, боеприпасы.

Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре 2022 года жителя Красноярска осудили за комментарий с положительной оценкой действий немецкой армии. Ему назначили два с половиной года принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства.

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Илья Николаев