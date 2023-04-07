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Коммерсантъ FM
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Топ-менеджер Raytheon погиб при крушении самолета в США

В Мексиканском заливе разбился одномоторный самолет Piper PA-32. В результате погибли четыре человека — двое мужчин и две женщины. В числе погибших был замдиректора американской Raytheon Джефф Лампкин и его жена, сообщает Daily Mail.

По данным издания, крушение произошло вечером в среду, 5 апреля. Топ-менеджер с супругой жили в штате Индиана. Они прилетели в город Венис во Флориде, чтобы поужинать с друзьями. Самолет разбился на обратном пути. Местный национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование, чтобы установить причину крушения.

Лаура Кеффер

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