Из свежей почты

Алихан Эминов, 9 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 142 295 руб.

Внимание! Цена лечения 241 295 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 80 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ставрополье» соберут 19 тыс. руб.

Сыновья-двойняшки родились раньше срока, два месяца их выхаживали в больнице. Алихан, в отличие от брата, заметно отставал в развитии, в год ему поставили диагноз ДЦП. После нескольких курсов реабилитации Алихан заговорил, смог сидеть и стоять с опорой, начал ходить с поддержкой. Но ему во всем нужна помощь, руки плохо работают. А интеллект в норме, он учится на дому. Нам готовы помочь специалисты Института медтехнологий (ИМТ) в Москве, но оплатить лечение мы не в силах. У нас трое сыновей. Соня Эминова, Ставропольский край

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Алихану необходима госпитализация для проведения восстановительного лечения — нужно скорректировать тонус мышц, активизировать развитие координации движений, мелкой моторики и речи».

Сафия Евлоева, 10 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами-ортезами. 154 320 руб.

Внимание! Цена лечения 202 320 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 30 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Ингушетия» соберут 18 тыс. руб.

Дочка с рождения спала, повернув голову только вправо, постепенно затылок с правой стороны стал как будто сплющенным. Нейрохирург выявил у Сафии врожденную деформацию черепа, которая нарушает развитие мозга, из-за этого дочка может лишиться зрения и слуха. Требуется срочно начать лечение: не меньше полугода носить специальные ортопедические шлемы. Но оплатить их изготовление нам не по средствам. Помогите! Фариза Баркинхоева, Ингушетия

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Скорректировать деформацию черепа девочке поможет ношение краниальных ортезов (шлемов), изготовленных с использованием компьютерного моделирования. В результате асимметрия уйдет, голова округлится».

Полина Парфенова, 8 месяцев, врожденная двусторонняя косолапость, требуется хирургическое лечение. 137 620 руб.

Внимание! Цена лечения 158 620 руб. Телезрители ГТРК «Чита» соберут 21 тыс. руб.

Полина родилась с искривленными ножками, стопы были согнуты крючком. В три месяца начали лечение — гипсования и ахиллотомию. Лечение проходило по ОМС. Но через некоторое время стопы опять стали подворачиваться. Полина до сих пор только ползает, не стоит и не пытается ходить. Я обратилась к опытным ярославским хирургам, и оказалось, что малышке сразу не вывели стопы в правильное положение и лечение надо начинать заново. Но у меня нет денег на его оплату. Одна воспитываю дочку. Виктория Парфенова, Забайкальский край

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Илья Громов (Ярославль): «Девочке требуется лечение по методу Понсети — этапные гипсования и операция на ахилловом сухожилии. Затем ей нужно будет два-три года носить ортопедическую обувь. Это позволит полностью устранить косолапость, и Полина будет нормально ходить».

Ира Мельникова, 10 лет, нарушение сердечного ритма, спасет замена электрокардиостимулятора. 168 488 руб.

Внимание! Цена операции 639 488 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 450 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 21 тыс. руб.

Когда Ире было три года, она заболела — резко поднялась температура, и сбить ее не удавалось. Мы повезли дочку в райцентр. Педиатра насторожило слабое сердцебиение, и нас перевезли в клинику в Барнауле, где врачи диагностировали блокаду сердца. Тогда там консультировали томские кардиологи, и они предложили перевести нас в НИИ кардиологии. В результате Ире установили электрокардиостимулятор, оплатить его нам помог Русфонд. Сердечко заработало нормально. Но недавнее обследование показало, что заряд батареи кардиостимулятора уже на исходе, прибор необходимо срочно заменить. Мы опять просим вашей помощи в оплате. Татьяна Мельникова, Алтайский край

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Учитывая разряд батареи и нарушение работы функции электродов, Ире необходима замена двухкамерного электрокардиостимулятора и системы эпикардиальных электродов».

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