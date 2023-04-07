Для спасения Эльвиры Нугаевой не хватает 723 600 руб.

Невролог-реабилитолог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После перенесенного ишемического инсульта спинного мозга у Эльвиры возник паралич нижней части тела, девочка не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя. После одного курса реабилитации ее состояние значительно улучшилось. Комплексное восстановительное лечение нужно продолжать. Мы будем учить Эльвиру вставать без чьей-либо помощи, держась за опору, и дольше стоять, отрабатывать навыки ходьбы. Занятия с эрготерапевтом помогут девочке стать более самостоятельной и независимой, обрести новые навыки самообслуживания».

Стоимость реабилитации 1 359 600 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Мордовия» соберут 36 тыс. руб. Не хватает 723 600 руб.

Дорогие друзья! Если вы решили спасти Эльвиру Нугаеву, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Эльвиры — Людмилы Александровны Нугаевой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).