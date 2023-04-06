Следком пришел с обысками в Фонд капремонта Петербурга и подрядчикам по госконтрактам

Следственный комитет по Санкт-Петербургу организовал ряд обысков в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве (ч. 4 ст.159 УК РФ) с госконтрактами на капитальный ремонт жилых домов в Красногвардейском районе. Полиция и следователи работают по 20 адресам, связанным с подрядчиками и госорганами, в частности, Фондом капитального ремонта.

«Уголовное дело возбуждено по обращению жильцов многоквартирных домов… по факту хищения бюджетных денежных средств при осуществлении капитального ремонта их домов в рамках государственных контрактов, заключенных НО "Фонд-региональный оператор капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" с рядом коммерческих организаций города»,— говорится в сообщении ведомства.

Как пишет «Фонтанка», уголовное дело возбуждено по факту работ, выполненных в 2019 и 2020 годах по заказу Фонда капремонта у «Ленпрофмонтажа». Ежегодно Фонд заключал с компанией контракты на несколько млрд рублей.

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