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Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города учебной стрельбой ЧФ

Громкие звуки в центральной части Севастополя связаны с проведением учебных стрельб Черноморского флота. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Выстрелы были слышны на Северном молу.

«Громкие звуки в районе Карантинной бухты — это профилактическая работа в рамках ППДО»,— говорится в сообщении. Сообщается, что в городе все спокойно.

Аналогичные учения провели в Севастополе 24 марта. Жители города сообщали о громких звуках в центральном районе города.

Анастасия Донскова

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