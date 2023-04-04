Власти Севастополя объяснили громкие звуки в центре города учебной стрельбой ЧФ

Громкие звуки в центральной части Севастополя связаны с проведением учебных стрельб Черноморского флота. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева Фото: Telegram-канал главы Севастополя Михаила Развожаева

Выстрелы были слышны на Северном молу.

«Громкие звуки в районе Карантинной бухты — это профилактическая работа в рамках ППДО»,— говорится в сообщении. Сообщается, что в городе все спокойно.

Аналогичные учения провели в Севастополе 24 марта. Жители города сообщали о громких звуках в центральном районе города.

Анастасия Донскова

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