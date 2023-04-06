Минобороны Казахстана отрицает поставку военной техники России

Министерство обороны Казахстана отрицает информацию об отправке военной техники в Россию. Ведомство утверждает, что перевозка техники, запечатленная на распространившемся в сети видео, осуществляется в рамках плановых занятий по боевой подготовке.

«Информация, распространяемая в социальных сетях, о якобы отправке казахстанской военной техники в Россию не соответствует действительности. Техника на видео, которое распространяют в соцсетях, направляется с плановых занятий по боевой подготовке»,— говорится в сообщении Минобороны республики. Сообщение приводит сайт Stopfake.kz, созданный при поддержке Министерства информации и общественного развития Казахстана.

Ранее сегодня, 6 апреля, в сети появилось видео, снятое в Карагандинской области, на котором показана перевозка военной техники. Авторы видео утверждали, что технику поставляют в Россию. В Минобороны напомнили, что с 27 августа 2022 года в республике введен запрет на экспорт вооружения и военной техники.

Согласно информации на сайте Минобороны Казахстана, сегодня в республике завершился этап тактических учений с участием артиллерийских и авиационных подразделений. В учениях задействовали танки, вертолеты и беспилотники.

Лусине Баласян