Пожар на проспекте Косыгина с двумя жертвами стал уголовным делом о причинении смерти по неосторожности

Следственный комитет России по Санкт-Петербургу завел уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) после пожара в Красногвардейском районе города, в котором погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

«6 апреля 2023 года в съемной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Косыгина после пожара, были обнаружены тела двух женщин, при этом удалось спастись трем женщинам и мужчине. По предварительным данным, причиной смерти погибших является отравление угарным газом»,— говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают эксперты-криминалисты, устанавливающие обстоятельства трагедии. Назначены экспертизы.

Напомним, огонь охватил коммунальную квартиру на проспекте Косыгина, 9. Спасатели справились с огнем за 20 минут. По информации местных жителей, в сгоревшей квартире длительное время располагался бордель.

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