При пожаре на проспекте Косыгина в Петербурге погибли два человека

При пожаре в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга погибли два человека. Огонь охватил коммунальную квартиру на проспекте Косыгина, 9, сообщили 6 апреля в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Пожар распространился в комнате на площади 10 кв. м. Спасатели справились с огнем за 20 минут. Помимо погибших есть также двое пострадавших. Жители дома в беседе с «Фонтанкой» рассказали, что у квартиры плохая репутация. Она была расположена на первом этаже, туда часто приходили разные мужчины. Окна при этом были заклеены бумагой.

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