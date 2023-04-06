Новая двойная броня для военной техники создана в Арзамасе

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посетил Арзамасский машиностроительный завод (ПАО «АМЗ») в Нижегородской области, сообщили в министерстве. В ходе визита господину Шойгу представили новые разработки в области бронетехники для дополнительной защиты экипажа и личного состава.

Руководство предприятия, выпускающего бронеавтомобили «Тигр», доложили Сергею Шойгу о новой двойной броне перспективных образцов техники. Защита выдерживает подрыв 2 кг тротила, попадание бронебойно-зажигательных боеприпасов, обеспечивает защиту радиатора, капота и колесных шасси, а также защищает личный состав от огня стрелкового оружия, осколков снарядов и минометных мин.

По итогам визита на завод господин Шойгу поручил проработать выпуск спецбронетехники на основе медицинских и связных модулей, а также модулей бытового назначения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ПАО АМЗ было зарегистрировано в Арзамасе в 1993 году. Уставный капитал составляет 1,3 млрд руб. Основной деятельностью является производство оружия и боеприпасов. В частности, завод выпускает армейскую бронетехнику. Предприятие входит в ООО «Военно-промышленная компания» Олега Дерипаски.

Сергей Шойгу 6 апреля проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Нижегородской области. Министр также посетил цеха заводов, выпускающих боеприпасы для авиации и артиллерии.

Владимир Зубарев