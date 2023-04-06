Глава Минобороны проверил выполнение гособоронзаказа в Нижегородской области

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятиях Нижегородской области. Он посетил цеха, где производят боеприпасы, в том числе артиллерийские и авиационные. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 6 апреля.

Руководители заводов отчитались об увеличении объемов выпуска боеприпасов «в разы» и доложили о расширении производства. После осмотра цехов Сергей Шойгу провел совещание с представителями предприятий и органов военного управления. Особое внимание он обратил на соблюдение графика выполнения гособоронзаказа, сообщили в Минобороны РФ.

В Нижегородской области работает более 50 компаний, внесенных в реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса. Боеприпасы выпускают, в том числе, завод имени Свердлова, ГосНИИмаш и ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске.

Анастасия Еремина