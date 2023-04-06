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Уголовное дело о халатности возбуждено после оползня в Кстовском районе

Возбуждено уголовное дело о халатности сотрудников администрации Кстовского района при устранении оползней, сообщили в СУ СК по Нижегородской области. Вечером 4 апреля в деревне Караулово в очередной раз сошел грунт, из-за чего в частном жилом доме рухнула стена.

Оползни в деревне Караулово случаются регулярно с 2020 года. По версии следствия, в администрации района знали об этом, но вовремя не отреагировали: берегоукрепительные работы на склоне не проводились.

«Следователи осмотрели место происшествия. Изымается документация, допрашиваются свидетели»,– сообщили в СУ СК. Уголовное дело расследуют по ч. 1 ст. 293 УК РФ.

Анастасия Еремина

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