В Кстовском районе оползень разрушил жилой дом

Частный жилой дом разрушен оползнем в деревне Караулово Кстовского района. Как сообщает телеканал «Кстати», вечером 4 апреля в овраг, на берегу которого стоит дом, вместе с землей сползла кухня, часть ванной комнаты и стена. При этом строение все еще подключено к газовым и электрическим сетям. По словам хозяина Александра Храмова, восстановить дом нельзя.

Как писал «Ъ-Приволжье», первый оползень в Караулово случился в 2020 году. Тогда в овраг сползли два нежилых дома. В апреле 2021 года склон вновь осыпался, тогда пополам разломило два дома. Один из них был нежилой, во втором проживали два человека. В мае того же года ситуация повторилась вновь – один дом рухнул, еще на трех появились трещины. После этого районные власти ввели режим ЧС в Караулово.

Чиновники утверждали, что одной из причин регулярных оползней может быть речка, протекающая по дну оврага: почва переувлажнилась, стала тяжелей и начались оползневые процессы. Еще одной возможной причиной схода грунта в администрации называли несанкционированную свалку строительного мусора, которую на берегу оврага организовал один из местных предпринимателей. Из-за появления этой свалки нагрузка на склон возросла, по нему пошли трещины, которые постепенно привели к оползням.

Андрей Репин