«Газпром» за три года газифицирует почти 500 населенных пунктов Ленобласти

Правительство Ленинградской области и «Газпром» подписали обновленную программу газификации региона, сообщила пресс-служба областной администрации. В нее вошло 59 тыс. домовладений в 497 населенных пунктах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Для этого предстоит построить 4 тысячи километров межпоселковых и распределительных газопроводов, семь газопроводов-отводов и ГРС, а также реконструировать 12 газораспределительных станций, мощности которых уже выбраны»,— говорится в сообщении.

О планах Ленобласти газифицировать почти 500 населенных пунктов до 2025 года сообщалось в декабре 2022 года. Тогда, согласно озвученным генеральным директором «Газпром межрегионгаза» Сергея Густова, планировалось подключить к газовым сетям 498 поселков и деревень. Сейчас общий уровень газификации региона в 69,3% пока недотягивает до среднероссийского показателя в 71,4%.

Подробнее — в материале «Ленобласть и "Газпром" довольны друг другом».

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