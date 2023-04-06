Правительство Ярославской области не смогло продать два изъятых памятника культуры

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области не смог продать на аукционах два изъятых по решению суда объекта культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. Торги по продаже «Здание, в котором находился Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Романово-Борисоглебского уезда. 1917.» в Тутаеве и «Дом Рыбакова» в Рыбинске не состоялись из-за отсутствия заявок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Здание, в котором находился Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Романово-Борисоглебского уезда. 1917.» в Тутаеве

Фото: Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области «Здание, в котором находился Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Романово-Борисоглебского уезда. 1917.» в Тутаеве

Фото: Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

«Признать аукцион по продаже изъятых на основании решения суда объектов культурного наследия народов Российской Федерации несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе, поданных до установленной в извещении о проведении аукциона даты и времени окончания подачи заявок на участие в аукционе»,— говорится в протоколе рассмотрения заявок.

Департамент вновь выставил здания на продажу. Новые торги состоятся 31 мая 2023 года. Начальная стоимость объекта культурного наследия в Тутаеве составляет 27,8 млн руб., а стоимость восстановительных работ — 154 млн руб. Стоимость «Дома Рыбакова» в Рыбинске — 11,4 млн руб., а стоимость работ по восстановлению — 72 млн руб. Данная информация содержится в извещении о проведении аукциона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Дом Рыбакова» в Рыбинске

Фото: Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области «Дом Рыбакова» в Рыбинске

Фото: Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сейчас оба здания не используются и признаны аварийными, общее состояние основных несущих конструкций неудовлетворительно. В зданиях необходимо провести противоаварийные работы.

Алла Чижова