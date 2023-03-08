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Правительство Ярославской области продает два изъятых памятника культуры

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области выставил на аукцион два изъятых по решению суда объекта культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов РФ. 23 марта состоятся торги по продаже «Здание, в котором находился Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Романово-Борисоглебского уезда. 1917.» в Тутаеве и «Дом Рыбакова» в Рыбинске. Соответствующая информация размещена на сайте департамента.

"Дом Рыбакова" в Рыбинске.

"Дом Рыбакова" в Рыбинске.

"Дом Рыбакова" в Рыбинске.

Сейчас оба здания не используются и признаны аварийными, общее состояние основных несущих конструкций неудовлетворительно. ОКН (объект культурного наследия) в Тутаеве на Ленина, 57 представляет собой двухэтажное кирпичное строение, у которого утрачена кровля и стропильная система, перекрытия, заполнения оконных и дверных проемов. В здании необходимо провести реставрацию до 30 декабря 2025 года. Данная информация следует из акта охранного обязательства.

ОКН в Рыбинске расположен на улице Герцена,3, кирпичное здание было построено в 1900-х годах в стиле модерн. У дома утрачена крыша и стропильная система, двери, окна, интерьеры. До 1 октября 2024 года необходимо провести противоаварийные работы. Аукционы состоятся 23 марта 2023 года.

Алла Чижова

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