Проверка слуха

Правда ли, что несколько иностранных послов эвакуировались из Анкары за день до землетрясения? Действительно ли мультсериал «Симпсоны» предсказал крах американского банка SVB? И кому принадлежит фраза о дураках, гениях, порядке и хаосе? Об этом — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

Миссия невывозима

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Некоторые западные страны эвакуировали своих послов из Анкары за сутки до землетрясения в Турции, произошедшего в начале февраля 2023 года?

В соцсетях разошлась версия, согласно которой власти ряда государств якобы знали о грядущем землетрясении в Турции, которое унесло жизни более 50 тыс. человек, и поэтому вывезли своих дипломатов. Эта версия начала распространяться после записи в блоге известного конспиролога Дэвида Вулфа. Он перечислил страны, отозвавшие послов за сутки до удара стихии — это Канада, США, Великобритания, Германия, Бельгия, Италия, Нидерланды и Франция.

Фактчекинговая служба агентства AFP запросила комментарии у всех упомянутых посольств. От шести были получены ответы: в момент землетрясения дипломаты находились в Анкаре. Из-за того, что в диппредставительствах США и Великобритании на запрос не ответили, AFP пришлось самостоятельно устанавливать «алиби» послов этих стран.

Посол США Джефф Флейк уже через несколько часов после землетрясения опубликовал фото с приспущенным флагом во дворе американского диппредставительства в Анкаре. А на следующий день из своего кабинета посол выходил в эфир CNN. Посол Великобритании Джилл Моррис была не столь активна в соцсетях, но спустя примерно неделю после подземных толчков появились фото, где она занимается сбором помощи для пострадавших.

По всей видимости, теория заговора появилась на фоне совершенно другого события — временного закрытия турецких консульств нескольких западных стран из-за рисков террористической угрозы. Произошло это действительно незадолго до землетрясения. Но все эти консульства расположены в Стамбуле, а не в Анкаре, и речи об эвакуации дипломатов оттуда не шло.

Вердикт — это неправда.

Словесные спекуляции

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Говорил ли Сергей Довлатов: «Война выгодна бездарным. Талантливым всегда выгодней мир»?

Этой цитаты ни в точном, ни хотя бы в приблизительно схожем виде нет ни в одном из литературных или журналистских произведений Довлатова. Не удалось ее найти также ни в письмах, ни в текстах выступлений писателя. В некоторых сочинениях Довлатова действительно встречается деление людей на талантливых и бездарных, однако в контексте отношения к войне ни разу.

А вот в Google Books такая фраза действительно встречается, причем сразу в нескольких книгах. Однако в них ее приписывают вовсе не Сергею Довлатову, а сатирику Михаилу Задорнову. Впрочем, подтвердить, что он когда-либо использовал эту фразу, также не удалось. Хотя именно под видом афоризма Задорнова она появилась в интернете не позднее 2009 года. Довлатову же эту мысль впервые начали приписывать только в начала 2022 года в Telegram-канале «Город Глуповъ».

Таким образом, нет никаких доказательств, что Сергей Довлатов когда-либо говорил фразу о выгоде войны для бездарных людей. Маловероятно, что спустя 30 с лишним лет после смерти писателя кто-то нашел новые, ранее неизвестные письменные источники его авторства, содержащие эту фразу. В этом случае новость о найденных рукописях Довлатова разошлась бы как минимум не менее широко, чем сама цитата.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Назад в будущее

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В мультсериале «Симпсоны» был предсказан крах американского банка Silicon Valley?

SVB до недавнего времени входил в число 20 крупнейших коммерческих банков США. В марте 2023 года он был вынужден продать часть своих активов с убытком, на этом фоне клиенты в панике бросились снимать средства со счетов. А спустя несколько дней регулятор объявил организацию несостоятельной, а СМИ назвали это вторым крупнейшим банкротством за всю историю США.

В тот же день в интернете завирусился ролик из «Симпсонов», где показано здание с вывеской Silicon Valley Bank. В этой сцене Барт Симпсон провоцирует панику в банке, имитируя голоса людей, якобы возмущающихся отсутствием в кассе наличных денег. В итоге герои мультсериала начинают драку.

Сцена в банке подлинная, она взята из 21-го эпизода шестого сезона «Симпсонов», который называется «Забастовка учителей». Однако в оригинале вывеска на банке гласит «Первый банк Спрингфилда» — это родной город героев сериала. И на стоп-кадре вирусного ролика заметно, что новая надпись довольно неаккуратно наложена поверх оригинального изображения. Найти автора отредактированного видео было нетрудно. Им оказался один из пользователей развлекательного форума Reddit, который и не скрывал, что сделал ролик ради шутки.

Вердикт — это сатирические новости.

Философия беспорядка

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Говорил ли Альберт Эйнштейн: «Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом»?

Иногда эту цитату выносят в заголовок биографических статей о нобелевском лауреате. А в продаже можно найти сувениры с надписью: «Когда просят убрать в комнате, цитируй Эйнштейна: "Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом!"». Но все известные на сегодня источники, оставленные великим ученым, хорошо изучены, и многие из них оцифрованы. Найти среди них подобную фразу не удалось.

Иногда к цитате о взаимоотношениях гениев и хаоса прикладывают фотографию рабочего стола Эйнштейна, заваленного книгами и бумагами. Этот снимок настоящий, он был сделан 18 апреля 1955 года, через несколько часов после смерти ученого. Однако мы ничего не знаем о том, было ли состояние стола отражением взглядов Эйнштейна на порядок и хаос или просто совпадением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jacob Harris / AP Фото: Jacob Harris / AP

Более того, высказывание о том, что только дурак нуждается в порядке, противоречит воззрениям самого Эйнштейна. В одном из интервью он сказал: «Мои взгляды близки к взглядам Спинозы: восхищение красотой и вера в логическую простоту порядка и гармонии».

Таким образом, нет ни одного достоверного свидетельства, что ученый когда-либо произносил нечто подобное. Эйнштейн — один из тех людей, которым очень часто приписывают самые разные высказывания, чтобы придать им вес.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Поправка акту рознь

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott Roth / Invision / AP Фото: Scott Roth / Invision / AP

Правда ли, что в США нельзя кричать «пожар!» в переполненном театре?

Столь необычный закон периодически упоминают в качестве примера того, что принцип свободы слова, гарантированный Первой поправкой в конституции страны, даже в Соединенных Штатах имеет свои рамки. На официальном сайте судебной системы США можно найти перечень прав и обязанностей, которые налагает на граждан Первая поправка. Например, свободно декларировать свои политические или религиозные воззрения разрешено, при этом не допуская подстрекательств к противоправным действиям.

Прямого запрета кричать «пожар!» в общественных местах в этом списке нет. Однако эта аналогия действительно не раз использовалась юристами в делах, где шла речь об использовании права на свободу слова. В 1917 году в Штатах был принят Акт о шпионаже, сделавший наказуемыми любые действия, которые мешают проведению военных операций США, в том числе высказывания против призыва.

Под действие этого закона попали пацифист Юджин Дебс и генсек Социалистической партии Чарльз Шенк. Несмотря на попытки адвокатов сослаться на Первую поправку, оба были признаны виновными. Именно в ходе процесса над Дебсом прокурор и провел аналогию между призывами к бойкоту службы в армии и ложными криками о пожаре в переполненной аудитории или театре. Практически то же самое повторил и судья в апелляции по делу Чарльза Шенка: «Даже самая строгая защита свободы слова не сможет защитить человека, который лживо крикнет "пожар!" в переполненном театре и тем самым вызовет панику».

С тех пор это выражение стало крылатым, причем не только в английском, но и в русском языке, и его многократно повторяли известные политики, иллюстрируя границы свободы слова. Тем не менее с точки зрения законодательства Штатов крики о пожаре, которого нет, могут обернуться для провокатора серьезными последствиями, вплоть до тюрьмы.

Вердикт — большей частью неправда.