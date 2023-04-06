Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Верховный суд предложил смягчить УПК для предпринимателей

Верховный суд России направил в Госдуму проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), которые уточняют критерии избрания более мягкой меры пресечения для преступлений в предпринимательской деятельности.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, в УПК предлагается уточнить критерии, по которым преступление будет считаться совершенным в сфере предпринимательской деятельности, по которому обвиняемых могут отправить под домашний арест или назначить залог.

Поправки также затронут членов совета директоров коммерческих организаций. Нововведения будут применяться в делах по статьям о мошенничестве, растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и злоупотреблении полномочиями — ст. 159, 160, 165 и 201 УК РФ.

Преступлениями в сфере предпринимательской деятельности предлагается считать те, которые были совершены «в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, если такие преступления совершены индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности».

18 сентября 2022 года Верховный суд поддержал инициативу о сокращении арестов по экономическим преступлениям. В качестве альтернативных мер пресечения были рекомендованы домашний арест и залог. 14 февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что использование этих мер пресечения вместо отправки в СИЗО по экономическим преступлениям должно гуманизировать судебный процесс.

Олеся Павленко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...