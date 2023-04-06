Верховный суд предложил смягчить УПК для предпринимателей

Верховный суд России направил в Госдуму проект поправок к Уголовно-процессуальному кодексу (УПК), которые уточняют критерии избрания более мягкой меры пресечения для преступлений в предпринимательской деятельности.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу суда, в УПК предлагается уточнить критерии, по которым преступление будет считаться совершенным в сфере предпринимательской деятельности, по которому обвиняемых могут отправить под домашний арест или назначить залог.

Поправки также затронут членов совета директоров коммерческих организаций. Нововведения будут применяться в делах по статьям о мошенничестве, растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и злоупотреблении полномочиями — ст. 159, 160, 165 и 201 УК РФ.

Преступлениями в сфере предпринимательской деятельности предлагается считать те, которые были совершены «в связи с осуществлением предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, если такие преступления совершены индивидуальным предпринимателем в ходе осуществления самостоятельной, на свой риск деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, и (или) при управлении принадлежащим ему имуществом, используемым для такой деятельности».

18 сентября 2022 года Верховный суд поддержал инициативу о сокращении арестов по экономическим преступлениям. В качестве альтернативных мер пресечения были рекомендованы домашний арест и залог. 14 февраля этого года президент России Владимир Путин заявил, что использование этих мер пресечения вместо отправки в СИЗО по экономическим преступлениям должно гуманизировать судебный процесс.

Олеся Павленко