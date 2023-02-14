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Коммерсантъ FM
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Путин: домашний арест по экономическим преступлениям гуманизирует судебный процесс

Президент России Владимир Путин полагает, что альтернативные меры пресечения по экономическим преступлениям, такие как залог и домашний арест, должны гуманизировать судебный процесс над бизнесменами. По словам президента, в условиях «санкционной агрессии» вопрос о законодательных гарантиях для предпринимателей становится актуальным.

«Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально. И в этой связи вновь встает вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования»,— сказал президент, выступая на совещании судей арбитражных и военных судов.

Комментируя выход России из Европейского суда по правам человека, президент заявил, что решения ЕСПЧ уже давно носили «политизированный характер», что стало неприемлемым. Президент отметил, что думал о возможном снижении защищенности прав человека в России после выхода из ЕСПЧ. Однако он выразил уверенность в том, что российские суды способны надежно защищать права россиян.

18 сентября Верховный суд поддержал инициативу о сокращении арестов по экономическим преступлениям. Эти меры были внесены на общественное обсуждение Минюстом. Помимо предложения альтернативных мер пресечения, таких как домашний арест и залог, ведомство рекомендовало согласовывать ходатайства об аресте предпринимателей с прокурорами.

По данным Верховного суда, в первом квартале 2022 года из 25 тыс. ходатайств о заключении в СИЗО было удовлетворено более 90% запросов обвинения. Домашний арест в первом квартале прошлого года назначался судами в 7,5 раза реже, чем заключение в СИЗО, а залог избирался в качестве меры пресечения всего 32 раза.

Анастасия Ларина

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