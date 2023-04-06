До конца года в Петербурге отремонтируют 230 зданий-памятников

Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга в 2023 году выполнит 299 видов работ по капремонту в домах-памятниках, они затронут не менее 230 построек. Об этом сообщила пресс-служба Жилищного комитета города.

Сейчас ведомство готовится искать подрядчиков на проектную документацию. В жилкоме подчеркнули, что проводить работы на объектах культурного наследия может стать только организация, имеющая соответствующую лицензию Минкульта.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что дом Лишневского на Петроградской стороне Петербурга признали памятником.

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