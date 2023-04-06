«Росводоканал Краснодар» ведет реконструкцию водопроводно-насосной станции

«Росводоканал Краснодар» выполняет реконструкцию водопроводно-насосной станции (ВНС) по ул. Железнодорожной. ВНС мощностью до 60 кубометров воды/час является значимым водопроводным комплексом, подающим воду в городские сети центральной части Краснодара

Мероприятие проводится в рамках реализации инвестиционной программы и направлено на повышение надежности систем водоснабжения города, обеспечения перспектив развития инженерной инфраструктуры и возможности подключения новых абонентов.

Специалисты выполнят реконструкцию здания станции, а также произведут замену технологических трубопроводов и двух насосов. В здании ВНС будет установлено современное оборудование с применением новейших энергосберегающих технологий, а также будут применены все самые передовые методы управления и автоматизации.

«Реконструкция данной станции – яркий пример выполнения инвестиционной программы, направленной на обеспечение надежности и качества обслуживания наших абонентов, - говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов. - При выполнении мероприятий основными критериями стали обеспечение высокой технологичности и автоматизации процессов».

Реконструкцию ВНС планируется завершить до конца года.

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