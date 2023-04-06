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Коммерсантъ FM
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Munich Re вслед за Allianz отказалась от продления страховки «Северного потока-1»

Немецкая Munich Re, один из основных страховщиков «Северного потока-1», не планирует продлевать страховой полис трубопровода после окончания срока действия в конце 2023 года. Об этом неназванный представитель компании сообщил агентству Reuters. Ранее об аналогичном решении сообщала немецкая компания Allianz.

4 апреля Reuters со ссылкой на источники сообщал, что Allianz и Munich Re возобновили контракты по поврежденному газопроводу «Северный поток». При этом официально Германия заявляла о намерении полностью отказаться от поставок российских энергоносителей. Однако, по данным агентства, немецкие власти не возражали против продления страхового покрытия газопровода.

На следующий день, 5 апреля, Allianz заявила, что не планирует продлевать страховое покрытие. В компании сообщили, что заключали контракты до начала боевых действий на Украине.

Как сообщало Reuters в октябре 2022 года, в случае отказа страховых компаний «Северного потока» продлевать полис перспективы восстановления работы трубопровода становятся менее вероятными.

51% «Северного потока» принадлежит российскому «Газпрому». Остальные доли поделены между четырьмя европейскими компаниями — немецкими E.ON и Wintershall Dea (им принадлежит по 15,5%), французской Engie (9%) и нидерландской Gasunie (9%). Именно этим четырем операторам обеспечивают страховые услуги Munich Re и Allianz. Как минимум еще две страховые компании — Zurich Insurance Group и парижская Axa Group — вышли из проекта в начале 2023 года.

«Северный поток-1» и незапущенный «Северный поток-2» оказались повреждены в результате взрывов 26 сентября 2022 года. На сегодняшний день официально неизвестно, кто причастен к взрывам.

Страховой полис покрывает нанесенный в результате взрыва трубопровода ущерб, а также связанные с прекращением поставок издержки. При этом страховые компании «Северного потока» могут отказать в предоставлении услуг, если повреждения трубопровода стали результатом диверсии со стороны государства. Такие случаи не предусматривают страховое покрытие.

Лусине Баласян

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