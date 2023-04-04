В Самарской области начал действовать особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим начал действовать на территории Самарской области. Он введен в регионе до 20 апреля текущего года включительно.

Во время особого противопожарного режима в Самарской области нельзя использовать открытый огонь и жечь сухую траву на соответствующей территории. Ранее чиновники сообщили о том, что в связи с наступлением в регионе весны на 20 дней раньше срока, на территории области фиксируются ландшафтные пожары.

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В связи с этим ответственные службы создают минерализованные полосы на границах населенных

пунктов в местах примыкания к лесному фонду. Кроме того, смежные территории в регионе освобождаются от захламления. В минувшем году особый противопожарный режим вводился в Самаре с 15 апреля по 31 октября.

Георгий Портнов