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На спецоперацию отправили партию подержанных мотоциклов «Урал» от жителей Ирбита

Депутаты из Ирбита (Свердловская область) отправили первую партию из девяти мотоциклов «Урал» участникам специальной военной операции (СВО). Мотоциклы безвозмездно предоставили жители Ирбитского района и Туринска, рассказал «Ъ-Урал» заместитель председателя гордумы Ирбита, секретарь ирбитского отделения «Единой России» Илья Анацкий.

По его словам, в частности мотоциклы получат уральские бойцы из 90-ой танковой дивизии, минометной бригады и в медицинской роты. «В первую очередь, они сами попросили эти мотоциклы. Мы с ними их обкатаем, проверим, насколько техника там нужна, и сделаем соответствующие выводы»,— отметил господин Анацкий.

В благодарность жителям, которые предоставили технику, каждому мотоциклу присвоили свой позывной. «Например, коллектив школы №10 Ирбита передел мотоцикл. И у мотоцикла будет позывной ''Десяточка''. Передал мотоцикл Александр Александрович — на баке написано ''Сан Саныч''»,— уточнил вице-спикер гордумы. Для отправки следующей партии шесть мотоциклов уже стоят в ремонте. Дополнительно с мотоциклами отправили запчасти, которые могут выйти из строя.

Мотоциклы «Урал» производит Ирбитский мотоциклетный завод, основанный в 1941 году на площадях бывшего пивоваренного завода. Это единственный в России производитель тяжелых внедорожных мотоциклов с коляской. В 2011 году мотоцикл «Урал» приобрел американский актер Брэд Питт. В 2021 году цены на «Урал» начинались от 800 тыс. руб.

Диана Сунагатуллина

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