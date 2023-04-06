В Кировском районе Петербурга более 100 домов отключат от теплоснабжения с устаревшей котельной

ГУП «ТЭК СПб» с полугодовым опережением графика завершило строительство теплосети на Трамвайном проспекте в Петербурге, сообщила пресс-служба предприятия. 104 здания, включая 73 жилых дома, ранее питавшихся от устаревшей 1-й Кировской котельной, подключат к высокоэффективному источнику через новую магистраль.

«Участок сети введут в строй после совместной настройки необходимых параметров с ТЭЦ. Работы повысят комфорт и бесперебойность теплоснабжения в домах 50 тыс. жителей»,— говорится в сообщении «ТЭКа». Новым источником тепла для местных жителей станет Автовская ТЭЦ.

Строительство магистрали началось в июне 2022 года. До июня текущего года подрядчик должен будет демонтировать временную сеть и восстановить нарушенное работами благоустройство. 1-ю Кировскую котельную, запущенную еще в 1961 году, позже полностью выведут из эксплуатации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «ТЭК СПб» увеличил в 2022 году собираемость платежей за тепло с потребителей через суды. За 12 месяцев организация направила более 2,2 тыс. исковых заявлений суммарно на 3,1 млрд рублей, что больше, чем в 2021 году, почти в два раза.

Подробнее — в материале «ГУП "ТЭК СПб" разогревает иски по долгам».

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте