«Футболисты вряд ли были довольны происходящим»

ЦСКА вышел в финал «Пути РПЛ» Кубка России по футболу. Его соперником станет «Урал». 5 апреля армейцы на своем поле обыграли «Крылья Советов» с минимальным счетом (1:0). Первый матч в Самаре завершился вничью (2:2). В этот раз исход игры решил автогол. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

От футбола в исполнении команд РПЛ мы всегда ждем огня, тем более в Кубке России. Но в этот раз ЦСКА и «Крылья Советов» откровенно разочаровали. Болельщики увидели действо, которое вряд ли могло бы кото-то заинтересовать. Скорости были невысокими, опасных моментов мало, а забитых мячей долгое время вообще не было. После первого тайма футбольный эксперт, тренер Дмитрий Кузнецов даже не скрывал, что все происходящее на поле «ВЭБ Арены» скука смертная:

«Давно не было таких скучных матчей. Каждая команда решает свои задачи, никто не хочет раскрываться, никто не хочет получать контратаки, опасные моменты, и поэтому такая игра».

Футболисты тоже вряд ли были довольны происходящим. Нападающий самарской команды Владимир Писарский обещал болельщикам, что во втором тайме все будет иначе, и даже попытался предсказать исход игры:

«Сейчас поговорим с командой в раздевалке, сделаем выводы, выйдем на второй тайм, забьем, выиграем и поедем счастливые домо».

Но как выяснилось оракулом Писарскому работать нельзя. Из трех предсказаний сбылось только одно. Хотя во втором тайме «Крылья Советов» действительно добавили и смотрелись объективно лучше ЦСКА. Но в футболе далеко не всегда выигрывает тот, кто больше этого заслуживает. В этот раз армейцам, которые после перерыва в атаку почти не ходили, невероятно повезло. Когда команды уже готовились к серии пенальти нидерландский защитник самарской команды Глен Бейл срезал мяч в собственные ворота. Это произошло на 92-й второй минуте.

Радость армейцев была искренней и бурной. Еще бы, ведь в серии пенальти ЦСКА не смог бы использовать свое главное оружие — голкипера Игоря Акинфеева, который пропускал игру из-за небольшой травмы. А 19-летний Владислав Тороп, который заменял мэтра, при всем уважении пока еще не топ-вратарь. Но сухой матч на свой счет он записал, а руководство армейцев на радостях даже телевизионщиков в свою раздевалку пустило, и главный тренер Владимир Федотов выдал на камеру небольшой эмоциональный спич:

«Поздравляю всех с победой, особенно наших преданных болельщиков. Мы сумели сломить сопротивление, хотя было непросто. Казалось бы, нет эмоций, но на празднование победы мы эти эмоции найдем, да? Всех с победой!»

В раздевалке «Крыльев Советов», конечно, было не так празднично, но долго расстраиваться самарские футболисты вряд ли будут, ведь команда все равно остается в деле и продолжает борьбу за кубок. Только теперь в «Пути регионов», где 6 апреля определятся все участники второго полуфинального этапа, и все, наконец-то, станет проще.

С одной стороны, в «Пути РПЛ» за выход в суперфинал поспорят ЦСКА и «Урал», а, с другой, в «Пути регионов» за эту путевку будут сражаться «Крылья Советов», «Акрон», «Спартак» и победитель встречи «Ростов»—«Краснодар». Так что при определенных раскладах невероятный финал в «Лужниках» с громкой вывеской «Спартак»—ЦСКА вполне возможен.

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