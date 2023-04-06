Суд в Казани решил выдворить иностранного студента из России за пропаганду ЛГБТ

Вахитовский райсуд Казани приговорил гражданина Китая Хаояна Сюя к семи суткам ареста с последующим принудительным выдворением за пределы РФ.

Он был признан виновным по ч. 4 ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях).

Как сообщал «Ъ-Казань», в среду полиция задержала блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюя, которые на своих страницах в социальных сетях рассказывали о своих отношениях.

В полицию поступила жалоба, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы». На канале в YouTube правоохранительные органы обнаружили 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются». Хаоян Сюй ночь провел в отделе полиции.

Свою вину блогеры не признали. В суде адвокат Адель Хайдаршин настаивал, что нет каких-либо доказательств, что ролики ЛГБТ-пары смотрели несовершеннолетние. Он просил прекратить административное дело.

Господин Хайдаршин сообщил «Ъ», что решение суда будет обжаловано.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"