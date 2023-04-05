В Казани блогеров будут судить за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних

В среду в Казани полиция задержала блогеров Гелу Гогишвили и Хаояна Сюя, которые на своих страницах в социальных сетях рассказывали о своих отношениях. Как сообщил «Ъ-Казань» адвокат Адель Хайдаршин, на задержанных составили протоколы об административном правонарушении по ст. 6.21.2 КоАП (распространение в интернете среди несовершеннолетних информации о нетрадиционных сексуальных отношениях).

Гелу Гогишвили по ч.2 этой статьи может грозить штраф от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. Для Хаояна Сюя предусмотрено наказание по ст. 4 как для иностранца (господин Сюй является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете). Ему могут также назначить штраф либо административный арест до 15 суток с выдворением из России.

По словам Аделя Хайдаршина, дело возбудили после жалобы жителя Новосибирской области. Он сообщил в полицию, что молодые люди выкладывают в интернете «гомоэротичные материалы». В итоге полиция на канале в YouTube обнаружила 19 роликов «с изображением нетрадиционных сексуальных отношений», где мужчины «целуются друг с другом, обнимаются».

Как уточнил адвокат, господина Гогишвили после составления протокола отпустили из полиции, господина Сюя оставили на ночь в отделе «Япеева». Ожидается, что завтра над молодыми людьми состоится суд.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"