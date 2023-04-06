«Авито Недвижимость»: за первый квартал 2022 года спрос на вторичном рынке вырос на 3,5%

Спрос на квартиры на российском вторичном рынке за первый квартал 2023 года вырос на 3,5% по сравнению с четвертым кварталом 2022-го, сообщает «Авито Недвижимость» (данные есть у «Ъ»). Объем предложения за тот же период сократился на 3,3%.

«Сейчас видим постепенное восстановление спроса к уровням начала прошлого года. Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее, есть из чего выбрать, нет ажиотажа, цены замерли»,— указал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин.

В среднем по России за январь—март 2023-го «квадрат» вырос в цене на 3%. Наибольший рост показала «вторичка» в Перми (+6,1%), Кирове (+5,9%) и Челябинске (+5,7%), наибольшее падение — в Калининграде (–2,8%) и Санкт-Петербурге (–2,1%).

«Постепенно оживление спроса будет сокращать предложение и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен»,— полагает господин Хахулин.

О том, как стоимость квадратного метра будет меняться в столице в 2023 году,— в материале «Ъ FM» «Рынок недвижимости остывает».

Григорий Лейба