Рубин Estrela de Fura выставят на торги за $30 млн

Аукционный дом Sotheby's в июне выставит на торги в Нью-Йорке рубин Estrela de Fura весом 55,22 карата. Ожидается, что он будет продан более чем за $30 млн и станет самым большим и самым ценным камнем, когда-либо появлявшимся на аукционе.

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Рубин, найденный в июле 2022 года в Мозамбике, весил 101 карат — даже в необработанном виде эксперты называли его исключительным, сообщается в социальных сетях Sotheby's. А ярко-красные оттенки камня, согласно отчету Швейцарского геммологического института (SSEF), раскрылись благодаря огранке «подушка», создавшей «множество внутренних отражений».