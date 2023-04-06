Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубин Estrela de Fura выставят на торги за $30 млн

Фотофакт

Аукционный дом Sotheby's в июне выставит на торги в Нью-Йорке рубин Estrela de Fura весом 55,22 карата. Ожидается, что он будет продан более чем за $30 млн и станет самым большим и самым ценным камнем, когда-либо появлявшимся на аукционе.

Предыдущая фотография

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Следующая фотография
1 / 3

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Фото: sotheby's

Рубин, найденный в июле 2022 года в Мозамбике, весил 101 карат — даже в необработанном виде эксперты называли его исключительным, сообщается в социальных сетях Sotheby's. А ярко-красные оттенки камня, согласно отчету Швейцарского геммологического института (SSEF), раскрылись благодаря огранке «подушка», создавшей «множество внутренних отражений».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...