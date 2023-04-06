Товарооборот Свердловской области с Беларусью в 2022 вырос на 25%

По итогам 2022 года товарооборот Свердловской области с Республикой Беларусь составил около $610 млн, что на 25% больше, чем в прошлом году, сообщил заместитель министра международных и внешнеэкономических связей региона Олег Александрин на пресс-конференции. Общий оборот товаров между Россией и Беларусью составил $43 млрд.

Господин Александрин отметил, что существенно возрос объем импорта машиностроительной продукции, станкостроения. Уральский турбинный завод (УТЗ, Екатеринбург) в 2022 году завершил поставку порядка 20 турбин на сумму $50 млн, что позволило модернизировать минскую теплоэлектроцентраль №3 (ТЭЦ-3).

Также по его словам, у Свердловской области есть инструменты и оборудование для модернизации и оснащения производственных цехов Беларуси, так как в текущих условиях некоторые материалы стали недоступны Республике. Уральские производители активно предлагают Беларуси контракты для взаимовыгодного сотрудничества.

Напомним, Республика Беларусь станет ключевым партнером на международной выставке «Иннопром-2023», которая пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте