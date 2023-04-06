В воронежском «Выборе» назвали выход Михаила Каврелишвили из состава совладельцев бесконфликтным

Выход Михаила Каврелишвили из ООО СЗ «Выбор», основного юрлица крупного регионального застройщика, не был вызван никакими конфликтными ситуациями. Как сообщили в компании изданию De Facto, это было решение, принятое взаимным согласием партнеров.

«Михаил Каврелишвили действительно вышел из ООО СЗ “Выбор”. Речи о расколе и конфликтных ситуациях не идет, данное решение было принято по обоюдному согласию партнеров»,— рассказали в компании.

Ранее стало известно, что единственным совладельцем общества стал депутат Воронежской областной думы и предприниматель Александр Цыбань, консолидировавший 100% долей ООО СЗ «Выбор».

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