Воронежский депутат Александр Цыбань стал единственным владельцем строительной компании «Выбор»

Депутат Воронежской областной думы и предприниматель Александр Цыбань взял под контроль 100% основного юрлица крупнейшего застройщика ООО «Специализированный застройщик “Выбор”», следует из данных ЕГРЮЛ. До конца марта ему принадлежало 80% компании, а 20% было у Михаила Каврелишвили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным Kartoteka.ru, господин Каврелишвили продолжает числиться директором строительного ООО «Сектор-1», которое также теперь на 100% принадлежит Александру Цыбаню. Михаилу Каврелишвили также принадлежит ООО «Выбор 2002», занимающееся торговлей лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Директором в этой компании выступает господин Цыбань. Кроме того, Михаил Каврелишвили вместе с Кристиной Черновой является совладельцем (по 50%) ООО «Строймонтаж», основной вид деятельности которого — подготовка строительной площадки.

В последний раз состав совладельцев основного юрлица «Выбора» менялся в 2017 году, когда его соучредителем перестал быть Валерий Отляков. Ему принадлежало 40% компании.

Владимир Зоркий