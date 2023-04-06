Рассрочка подгоняет спрос

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, на сколько увеличилась доля купленных квартир в рассрочку от застройщика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Инструменты продаж в сфере недвижимости зачастую становятся не менее важным фактором при подборе квартир или апартаментов, чем, к примеру, стоимость и сроки строительства. Ипотека и различные программы рассрочки, позволяющие оплачивать покупку не сразу полностью, востребованы в различных сегментах новостроек — от массового до элитного. И доля таких сделок растет.

По подсчетам аналитиков компании Intermark Real Estate и холдинга РСТИ, покупатели премиального жилья в Москве на 10% чаще выбирают лоты с рассрочкой от застройщика. В этом году количество таких сделок достигло рекордного показателя в 80%, что во многом объясняется тем, что девелоперы сами активно используют этот инструмент стимулирования спроса.

По наблюдениям экспертов, востребованность предложений с рассрочкой и даже отсрочкой платежа в секторе элитной жилой недвижимости растет второй год подряд. Еще в начале 2021-го с такой формой оплаты подписывалось не более пятой части всех договоров. А теперь большинство столичных девелоперов готовы предоставить длительную рассрочку в качестве инструмента, порой даже заменяющего собой банковское финансирование в классах премиум и deluxe.

Клиенты рынка первичного высокобюджетного жилья могут рассчитывать на выплату суммы в течение трех лет, отмечают брокеры. При этом есть дисбаланс между спросом на рассрочку в почти построенных объектах и предложением в проектах на начальной и средней стадии возведения. Готовые ЖК, где можно купить квартиру в рассрочку на год и более, представляют собой скорее исключение. В целом же в высокобюджетных сегментах девелоперы быстрее соглашаются на предоставление клиентам индивидуальных условий оплаты.