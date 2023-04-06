Стоимость квартир на вторичном рынке Ижевска выросла на 5,5% с начала 2023 года

Средняя стоимость квадратного метра жилья на вторичном рынке в Удмуртии достигла 74,8 тыс. руб., сообщает пресс-служба Мир Квартир. За январь-март 2023 цена выросла на 4%, а за год — на 9,8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Так, средняя стоимость квартиры на вторичном рынке в Ижевске выросла до 3,78 млн руб. В частности, за год цена увеличилась на 7,5%, а за первый квартал 2023 года — 5,5%.

Напомним, отдельные банки в Удмуртии отмечают, что к концу 2022 года ситуация с выдачей жилищных кредитов стабилизировалась. Как правило, более половины жилищных кредитов оформляют на вторичное жилье, также наблюдается рост интереса к индивидуальному жилищному строительству. Участники рынка ожидают, что благодаря различным ипотечным госпрограммам и увеличению материнского капитала положительная динамика сохранится и в текущем году.

Подробнее об этом читайте в материале «Госпрограммы поддерживают ипотеку».

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