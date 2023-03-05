Госпрограммы поддерживают ипотеку

Несмотря на сокращение объемов выданных в 2022 году жилищных кредитов, отдельные банки в Удмуртии отмечают, что к концу года ситуация в целом стабилизировалась. Как правило, более половины жилищных кредитов оформляют на вторичное жилье, также наблюдается рост интереса к индивидуальному жилищному строительству. Участники рынка ожидают, что благодаря различным ипотечным госпрограммам и увеличению материнского капитала положительная динамика сохранится и в текущем году. Однако эксперты не спешат давать долгосрочных прогнозов и считают, что многое будет зависеть от геополитической ситуации в мире.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Удмуртстата, в 2022 году объем выданных жилищных кредитов составил 55,5 млрд руб., снизившись на 5% по сравнению с 2021 годом. Всего в 2022 году было оформлено 21,4 тыс. жилищных кредитов, что на 28% меньше, чем в 2021 году. Срок кредитования за год увеличился с 237 до 272 месяцев. Для сравнения, в 2021 году жителям республики жилищных кредитов выдано на треть больше уровня 2020 года.

Самое серьезное снижение выдачи кредитов зафиксировано весной 2022 года. По данным Центробанка, в мае прошлого года объем жилищного кредитования упал в 4 раза по сравнению с маем 2021 года. Основной причиной стал рост ставок после увеличения ключевой ставки ЦБ, произошедшего на фоне введения санкций со стороны Запада. Однако уже в июне после стабилизации ситуации в экономике и снижения ставок был отмечен двукратный рост и началось постепенное восстановление объемов кредитования.

Жилищное кредитование всегда было драйвером роста рынка потребительского кредитования, отмечают в пресс-службе ВТБ в республике. В прошедшем году более половины от общего объема выданных займов пришлось на жилищные займы. «По итогам 2022 года ипотечный портфель ВТБ в Удмуртии превысил 18,8 млрд руб., увеличившись за год на 20%. За 2022 год жители республики оформили в банке более 2,2 тыс. жилищных кредитов на сумму свыше 6,5 млрд руб. Средний чек ипотечной сделки в регионе по итогам года составил 3 млн руб. Более трети от общего объема выданных ВТБ в Удмуртии ипотечных кредитов были оформлены на льготных условиях по программам господдержки»,— прокомментировали в пресс-службе банка. Там добавили, что самой востребованной стала «Ипотека с господдержкой», по ней банк выдал более 1 млрд руб., еще на 773 млн руб. были предоставлены займы в рамках «Семейной ипотеки».

В ВТБ в Удмуртии считают, что важным факторов развития рынка в 2023 году является продление ипотечных госпрограмм. По их мнению, свою роль здесь сыграет и индексация материнского капитала, которая с февраля 2023 года выросла на 12%.

«Также влияние на спрос на первичном рынке окажет позиция ЦБ РФ по субсидированным программам от застройщиков. Ограничения “околонулевой” ипотеки могут повлечь за собой изменение доли новостроек в структуре продаж. При этом основной спрос будет сосредоточен в сегменте вторичного жилья, на который придется 60-65% всех ипотечных сделок. Его динамика будет зависеть от ценовых параметров по рыночным программам»,— рассказали в пресс-службе банка.

По оценкам экспертов ВТБ, на фоне роста интереса россиян к частным домам одним из трендов текущего года станет дальнейшее увеличение объемов выдач ипотеки на индивидуальное жилищное строительство.

В удмуртском отделении Сбербанка рассказали, что минимум по объемам ипотечного кредитования в 2022 году был зафиксирован в апреле-мае, после чего началось восстановление спроса, достигшего своего пика в декабре. Всего за прошедший год в Сбербанке оформили жилищных кредитов на сумму 31 млрд руб. В банке отметили, что в суммовом выражении спрос остался приблизительно на уровне 2021 года. «Более 34% всех заявок на жилищное кредитование пришлось на ипотеку с господдержкой. Так, в 2021 году жители Удмуртии оформили ипотеку с господдержкой на сумму 11,8 млрд руб. В 2022 году этот объем вырос до 16,3 млрд руб. Свои жилищные условия улучшили более 5 тыс. семей»,— поделились в банке. Эксперты Сбербанка считают, что программа позволила сохранить доступность жилищного кредитования и стала драйвером спроса у жителей региона, а востребованность программы связана с изменением потребительского поведения в условиях экономической неопределенности, а также с обозначенным сроком ее завершения.

Региональный управляющий Альфа-Банка в Удмуртии Алексей Медведев говорит, что снижение ипотечного кредитования произошло, в том числе, из-за замедления в мае-июне продаж на рынке жилищного строительства. «Однако затем тренд развернулся, продажи начали восстанавливаться и в итоге мы вошли в топ-5 банков в регионе по объемам выдачи ипотеки»,— прокомментировал господин Медведев.

Прошедший год был непростым не только для рынка недвижимости, но в целом для сферы кредитования, считает сертифицированный финансовый консультант, инвестор Татьяна Волкова.

«Многие происходящие события препятствовали росту спроса: люди просто отказывались от сделок с недвижимостью, переносили их. К тому же, в 2022 году происходили большие миграционные процессы, поэтому мы увидели снижение объемов кредитования. Покупательские страхи росли пропорционально непредсказуемости завтрашнего дня»,— поделилась госпожа Волкова.

По ее мнению, ипотека под 0,1% была обусловлена необходимостью поддержать рынок в этот непростой период, благодаря чему она вызвала некоторое повышение спроса и позволила сократить переплату по процентам на один-два года или на весь период кредитования.

Вместе с тем, Татьяна Волкова не дает долгосрочных прогнозов. «Здесь все будет зависеть от обилия маркетинговых программ. Уровень страха держится на пиковых значениях, неопределенность также сохраняется, а миграционные процессы продолжаются. Скорее всего, оживление рынка недвижимости мы увидим к осени 2023 году, особенно если геополитическая ситуация нормализуется»,— прокомментировала госпожа Волкова.

Татьяна Колегова

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