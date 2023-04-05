На Кубани средняя зарплата за год выросла на 2 тысячи рублей

За год средняя предлагаемая зарплата в Краснодарском крае увеличилась на 2 тыс. руб., сообщила служба исследований hh.ru, проанализировав данные за март 2023 года. При этом по России в целом средние предлагаемые зарплаты увеличились почти на 4 тыс. руб.

По данным базы вакансий на hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в вакансиях в Краснодарском крае по итогам марта составила 53 578 руб. За год она увеличилась на 2,1 тыс. руб. Сами же кубанцы в среднем рассчитывают на меньшую сумму — 51 779 руб.

За год ожидаемая зарплата в регионе выросла на 5,7 тыс. руб. При этом средняя предлагаемая зарплата в Краснодарском крае на 9% ниже, чем по России в целом,— 58 248 руб.

Самые высокие средние предлагаемые зарплаты в Краснодарском крае — у управленцев. Работодатели им готовы платить 81,5 тыс. руб. в месяц. На втором месте по уровню средних предлагаемых зарплат — сфера добычи сырья с зарплатой в 75,2 тыс. руб., на третьем автомобильный бизнес — 65,7 тыс. руб.

Также в пятерку лидеров вошли сфера строительства и недвижимости и ИТ-сфера. Здесь работодатели предлагают в среднем 65,3 тыс. руб. и 62,6 тыс. руб. соответственно.

Самые скромные средние зарплаты в Краснодарском крае сегодня в сферах «Домашний/обслуживающий персонал» (31,8 тыс. руб.) и «Государственная служба, НКО» (35,7 тыс. руб.).

Как рассказала «Ъ-Кубань» аналитик hh.ru Юг Анастасия Кабинова, больше всего за год на Кубани выросли предлагаемые зарплаты у специалистов в сфере инсталляции и сервиса (+6,7 тыс. руб.), а также в сферах производства и сельского хозяйства (+5,7 тыс. руб.) и маркетинга/рекламы (+5,3 тыс. руб.).

Но есть области, где средние предлагаемые зарплаты по сравнению с прошлым годом снизились. В сфере автобизнеса средняя предлагаемая зарплата снизилась на 4 тыс. руб., а в сфере строительства и недвижимости — на 2,7 тыс. руб. При этом сферы «Автомобильный бизнес» и «Строительство, недвижимость» входят в топ-5 сфер по уровню средних предлагаемых зарплат.

«Снижение средней предлагаемой зарплаты не означает, что зарплата на конкретной позиции, например прораба или водителя, за год стала ниже. Это говорит о том, что данные отрасли сильнее ощутили влияние глобальных изменений и количество высокооплачиваемых вакансий в них стало меньше»,— пояснила Анастасия Кабинова.

Как ранее писал «Ъ», по итогам 2023 года власти РФ ожидают роста реальных заработных плат населения на 3–5%, сообщил президент Владимир Путин на встрече с рабочими завода «Тулажелдормаш». Рост реальных располагаемых доходов населения должен составить 2–3%.

Андрей Пугачев

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