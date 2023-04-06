Председатель Ростовского областного суда подала в отставку

7 апреля председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева уходит в отставку по собственному желанию. Об этом сообщил портал «Город N» со ссылкой на Высшую квалификационную коллегию судей Российской Федерации (ВККС).

В ВККС отметили, что за Еленой Золотаревой сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу. Как сообщила «Ъ» пресс-служба облсуда, исполнять обязанности председателя облсуда будет Фарида Калюжина, которая являлась заместителем Елены Золотаревой.

Ранее в СМИ появилась информация, что в отношении председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой и ее заместителя Татьяны Юровой ведутся следственные действия. Против последней якобы возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону