Курс евро на Мосбирже поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро обновил очередной максимум с апреля 2022 и поднялся выше 88 руб., следует из данных Московской биржи.

К 13:05 курс вырос на 99 коп. и составил 88,28 руб. Курс доллара США к этому моменту вырос на 1,03 руб. и составил 80,87 руб. Стоимость бивалютной корзины (€0,45 и $0,55) превысила 84 руб.

Доллар сегодня поднялся выше 80 руб. впервые с апреля 2022 года.

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Рубль слабеет, несмотря на растущие цены на нефть. Опрошенные «Ъ FM» аналитики полагают, что тренд сохранится.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Рубль и нефть теряют связь».

Григорий Лейба