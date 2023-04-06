Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Курс евро на Мосбирже поднялся выше 88 рублей впервые с 14 апреля 2022 года

Курс евро обновил очередной максимум с апреля 2022 и поднялся выше 88 руб., следует из данных Московской биржи.

К 13:05 курс вырос на 99 коп. и составил 88,28 руб. Курс доллара США к этому моменту вырос на 1,03 руб. и составил 80,87 руб. Стоимость бивалютной корзины (€0,45 и $0,55) превысила 84 руб.

Доллар сегодня поднялся выше 80 руб. впервые с апреля 2022 года.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль слабеет, несмотря на растущие цены на нефть. Опрошенные «Ъ FM» аналитики полагают, что тренд сохранится.

Подробнее об этом — в материале «Ъ FM» «Рубль и нефть теряют связь».

Григорий Лейба

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...